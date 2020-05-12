شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة بدعم من مكاسب للقطاعات الدفاعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت سوق الأسهم الأوروبية على ارتفاع محدود اليوم الثلاثاء، بدعم من مكاسب كبيرة لقطاع الاتصالات بعد أن حافظت فودافون البريطانية على توزيعات الأرباح وصعود الأسهم الدفاعية، التى أقبل المستثمرون على شرائها بينما يعكفون على تقدير المخاطر من دول كثيرة بدأت تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بتفشى فيروس كورونا المستجد.

وأظهر المؤشر فايننشال تايمز البريطانى أداء أفضل من نظرائه فى القارة الأوروبية مع صعوده 0.9 بالمئة بدعم من تراجع الجنيه الاسترلينى وتقارير متفائلة لأرباح الشركات.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبى مرتفعا 0.3 بالمئة مدفوعا بمكاسب لقطاعات الاتصالات والرعاية الصحية والمرافق التى يقبل المستثمرون فى الغالب على شرائها فى أوقات الضبابية الاقتصادية.

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وقفز سهم فودافون، ثانى أكبر مشغل لشبكات الهاتف المحمول فى العالم، 8.7 بالمئة مع إبقائها على توزيعات الأرباح على عكس اتجاه بين الشركات لخفض أو إلغاء المدفوعات للمساهمين بسبب أزمة فيروس كورونا، والوفاء بتوقعاتها للأرباح الأساسية للعام بكامله.

وارتفع المؤشران القياسيان للأسهم الإيطالية والأسهم الإسبانية 1.0 بالمئة و1.4 بالمئة على الترتيب.

وجاءت مجموعة تيسن كروب الألمانية بين أكبر الخاسرين فى جلسة اليوم مع هبوط أسهمها 15.3 بالمئة بعد أن حذرت من أن خسائرها التشغيلية قد تتضخم إلى مليار يورو (1.1 مليار دولار) فى الربع الحالى بسبب الجائحة، وهو ما ساهم بالاضافة إلى هبوط بنسبة 3.2 بالمئة فى أسهم أليانز لإعادة التأمين، فى تقييد مكاسب المؤشر داكس الألمانى الذى أغلق بلا تغير يذكر.