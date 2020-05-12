شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة: انتاج النفط الأمريكى سيهبط فى 2020 والطلب سيهوى بأكثر من مليونى ب/ى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن انتاج النفط الخام فى الولايات المتحدة من المتوقع أن يهبط بمقدار 540 ألف برميل يوميا فى 2020 إلى 11.69 مليون برميل يوميا، مقارنة مع توقعاتها السابقة لانخفاض قدره 470 ألف برميل يوميا.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الآن، ان الطلب على النفط فى أمريكا سيهوى 2.17 مليون برميل يوميا إلى 18.29 مليون برميل يوميا فى 2020، مقارنة مع توقعاتها السابقة لهبوط قدره 1.33 مليون برميل يوميا.