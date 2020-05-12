مصر تتسلم 2.77 مليار دولار في تمويل طارئ من صندوق النقد الدولي

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية يوم الثلاثاء، نقلا عن مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي، إن مصر تسلمت 2.77 مليار دولار في تمويل طارئ من صندوق النقد الدولي.
ووافق صندوق النقد على القرض يوم الاثنين في مسعى لمساعدة مصر على التغلب على تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد التي تسببت في توقف السياحة وأثارت هروبا لرؤوس الأموال.
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