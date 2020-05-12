شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يقفز بأكثر من 7% بعد أنباء إيجابية بشأن "أوبك" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم في ظل التفاؤل بشأن الطلب العالمي بالتزامن مع إجراءات إعادة فتح الاقتصادات، كما عزز الخام مكاسبه عقب أنباء إيجابية حول "أوبك".



وأفادت مصادر لوكالة رويترز اليوم بأن منظمة أوبك وحلفاءها من المنتجين المستقلين يدرسون بالفعل الإبقاء على حجم خفض الإنتاج الحالي لما بعد يونيو/حزيران.



وكانت "أوبك+"( وهي المنظمة ومنتجين مستقلين) قد اتفقوا على خفض الإنتاج بحوالي 9.7 مليون برميل يومياً بداية من الأول من مايو/أيار الجاري ولمدة شهرين حتى الثلاثين من يونيو/حزيران.

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وأوضحت المصادر بأن المنظمة وحلفاءها ومن بينهم روسيا وأمريكا وكندا والنرويج يلمحون إلى الإبقاء على الاتفاق حتى أبريل/نيسان عام 2022.



وعلى صعيد التعاملات، قفز سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 16:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 7.3% إلى 25.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 26.1 دولار وأقل سعر عند 24.2 دولار.



وارتفع سعر "برنت" بنسبة 2.35 إلى 30.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 30.7 دولار وأقل سعر عند 29.2 دولار.