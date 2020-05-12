الاقتصاد

استقرار سلبي للدولار الكندي رغم انتعاش أسعار النفط

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية لا سيما العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء على الرغم من انتعاش أسعار النفط.


وذكرت مصادر لوكالة رويترز اليوم بأن منظمة أوبك وحلفائها من المنتجين المستقلين يدرسون بالفعل الإبقاء على حجم خفض الإنتاج الحالي لما بعد يونيو/حزيران.


وكانت "أوبك+" - وهي المنظمة ومنتجين مستقلين - قد اتفقوا على خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يومياً بداية من الأول من مايو/أيار الجاري ولمدة شهرين حتى الثلاثين من يونيو/حزيران.

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لكن على ما يبدو، فإن المنظمة وحلفائها ومن بينهم روسيا وأمريكا وكندا والنرويج يلمحون إلى الإبقاء على الاتفاق حتى أبريل/نيسان عام 2022.


وتدخلت "أوبك" من أجل دعم سوق النفط ودعم الأسعار واستعادة التوازن في ظل تداعيات فيروس على الطلب العالمي.


وعلى صعيد التعاملات، استقر الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:24 بتوقيت جرينتش على نحو سلبي عند 0.7135، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7161 وأقل سعر عند 0.7016.

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