شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية السعودية للكهرباء تبحث توزيع 749 مليون ريال عن العام الماضي في 2 يونيو المقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء دعوة مساهميها لحضوراجتماع الجمعية العامة غير العادية، والتي ستنعقد يوم 2 يونيو المُقبل، وذلك للنظر في مُقترح توزيع أرباح نقدية عن العام 2019 بقيمة 749.3 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم توزيع الأرباح بواقع 70 هللة للسهم، بما يمثل 7% من القيمة الاسمية للسهم.

ومن المُقرر أن يكون تاريخ استحقاق أرباح النصف الثاني لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق.

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وبحسب البيان، ستنظر الجمعية في صرف مبلغ 748.1 ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 2.4 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل خسائر 1.5 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وقالت الشركة إن ارتفاع الخسائر خلال الربع الأول يعود إلى ارتفاع مصروف الطاقة المشتراة وأعباء التمويل، إضافة الى تأثر الربع المماثل من العام السابق إيجاباً بعكس مخصص.