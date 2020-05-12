شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات تقود مسك لتحقيق الأرباح خلال الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك"، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تحولها لتحقيق الأرباح خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 0.3 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 10.6 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 4 مليون ريال مقابل صافي خسائر تشغيلية بلغ 6.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى ارتفاع حجم المبيعات وتحسن الهوامش الربحية خلال الربع الحالي.

وارتفعت الإيرادات إلى 140.2 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 114.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 24.6 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 80.1 مليون ريال في العام 2018.

وقالت الشركة إن تراجع الخسائر خلال العام 2019 يعود إلى انخفاض المصاريف خلال العام 2019.