شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح المتطورة ترتفع 102% بالربع الأول بتوزيعات الأرباح المكتسبة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال الشركة السعودية للصناعات المتطورة، المُعلنة اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 102.2% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 8.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 4.1 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 8.7 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 4.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى إرتفاع توزيعات الأرباح المكتسبة رغم إنخفاض حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة ووجود خسائر بيع موجودات ماليه بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، وارتفاع الايرادات الاخرى وانخفاض تكاليف التمويل.

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وارتفعت الإيرادات إلى 10.7 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 28.5 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 36.9 مليون ريال في العام 2018.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2019 إلى انخفاض الإيرادات بسبب انخفاض حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع تكاليف التمويل وشطب توزيعات أرباح مستحقة من احدى استثمارات الشركة.

وقابل ذلك ارتفاع توزيعات الأرباح المكتسبة وارتفاع أرباح غير محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر وارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض الزكاة الشرعية خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق.