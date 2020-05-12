الخطوط الحديدية تنقل 224,165 حاوية خلال أربعة أشهر

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 5 ساعات - 2:43 مساءً, 12 مايو 2020 م المناطق - واس نقلت قطارات الشحن بالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية نقلت منذ بداية العام الجاري ٢٠٢٠م وحتى نهاية شهر أبريل المنصرم، (٢٢٤,١٦٥) حاوية نمطية بين ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام والميناء الجاف بالرياض بالإتجاهين، بمعدل نقل يومي بلغ حوالي (١,٨٥٣) حاوية نمطية.

وبحسب البيانات الاحصائية للمؤسسة نقلت الخطوط الحديدية في الفترة من ١٦ مارس وحتى ٣٠ أبريل الماضي، (٧٥,٢١٨) حاوية نمطية، وذلك منذ بدء اتخاذ الاجراءات الوقائية الاضافية لمجابهة جائحة كورونا COVID-19 .

يذكر أن حمولة الحاوية النمطية تعادل حمولة شاحنة، مما يسهم في الحد من حركة الشاحنات على الطريق بين العاصمة الرياض ومدينة الدمام.

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