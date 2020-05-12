شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة منتصف الأسبوع.. والمؤشر السعودي يرتفع بنسبة 1.22% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.22% رابحاً 80.46 نقطة ليغلق عند مستوى 6684.42 نقطة، مدفوعاً بصعود قطاعات قيادية، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.46% رابحاً 8.71 نقطة ليغلق عند مستوى 1892.22 نقطة، وربح رأس المال السوقي 980 مليون درهم ليغلق عند مستوى 278.52 مليار درهم، تباينت مؤشرات بورصة الكويت بضغوط هبوط 8 قطاعات على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.24%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.24%، وتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، للتراجع بنسبة 1.11% خاسراً 13.87نقطة ليغلق عند مستوى 1238.58 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.22% رابحاً 80.46 نقطة ليغلق عند مستوى 6684.42 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.81% خاسراً 57.44 نقطة ليغلق عند مستوى 7064.28 نقطة، وبلغ حجم التداول 222.9 مليون سهم بقيمة 4.1 مليار ريال.

وارتفع 19 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.04%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدامت التقنية بنسبة 3%، تلاه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.65%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.82%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.60%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.48%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.31%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.26%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.98%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.93%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.55%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.49%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 1.99%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.36%.



بورصة الكويت وارتفع 143 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بتروكيم"، بنسبة 10%، ثم سهم "تبوك الزراعية" بنسبة 9.96%، ثم سهم "المتقدمة" بنسبة 7.62%، فيما تراجع 38 سهماً على رأسها سهم "الزامل للصناعة" بنسبة 2.02%، ثم سهم "إكسترا" بنسبة 1.94%، ثم سهم "عطاء" بنسبة 1.56%، فيما تصدر سهم "سابك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 183 مليون ريال سعودي.بورصة الكويت

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% خاسراً 1.44 ليغلق عند مستوى 4767.51 نقطة، ونزل مؤشر السوق الأول بنسبة 0.06% خاسراً 3.14 نقطة ليغلق عند مستوى 5116.94 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.05% رابحاً 2 نقطة ليغلق عند مستوى 4081.12 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.15%، رابحاً 5.82 نقطة ليغلق عند مستوى 3956.71 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 85.2 مليون سهم بقيمة 16.6 مليون دينار كويتى عبر 4983 صفقة، وجاء التباين بضغوط هبوط 8 قطاعات على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.24%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.24%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.12%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.15%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.14%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.66%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.57%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.24%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.02%.

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بورصة البحرين وجاء سهم "شركة بيان للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 24.04%، يليه سهم شركة إنوفست بنسبة 8.89%، ثم سهم شركة المجموعة التعليمية القابضة بنسبة 5.07%، فيما تصدر سهم "شركة إيفا للفنادق والمنتجعات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 12.32% ثم الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار بنسبة 9.67%، ثم شركة مدار للتمويل والاستثمار بنسبة 9.62%.بورصة البحرين

تحول المؤشر العام لسوق البحرين المالي، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.11% خاسراً 13.87نقطة ليغلق عند مستوى 1238.58 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.8 مليون سهم بقيمة 454.3 ألف درهم.

وتراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 61.46% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 3.51%، بنك البحرين الوطني بنسبة 1.75%، ثم قطاع التأمين بنسبة انخفاض 5.91% بضغوط هبوط سهم الشركة البحرينية الكويتية بنسبة 1.29%.

فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.91% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.44% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي أف أتش المالية بنسبة 0.71%.

بورصة دبى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.46% رابحاً 8.71 نقطة ليغلق عند مستوى 1892.22 نقطة، وهي المرة الأولى التى ترتفع فيها بورصة دبي هذا الأسبوع، وبلغ حجم التداول 113.6 مليون سهم محققة ما قيمته 143.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 2943 صفقة لعدد 32 سهماً.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.92%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.46%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.82%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.66%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.65%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.80%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.38%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.02%.

وارتفع 19 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 5.88%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 4.69%، ثم سهم بنك المشرق بنسبة 4.53%، فيما تراجع 11 سهماً، على رأسها سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 4.17%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 2.16%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 1.50%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 8.6 مليون ورقة بقيمة 28.5 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 0.29%.