شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة صندوق النقد الدولى : البيانات القادمة من عدة دول أسوأ من المتوقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مديرة صندوق النقد الدولى، اليوم الثلاثاء، أن البيانات القادمة من عدة دول أسوأ من المتوقع، وأن المزيد من التطورات المعاكسة فى بعض الدول مرجحة، مشيرة إلى أن خفض توقعات صندوق النقد للاقتصاد العالمى لعام 2020 أمر مرجح بشدة.

و قالت مديرة صندوق النقد الدولى، إن أعضاء الصندوق قالوا "كل شيء مطروح" فيما يتعلق بمستقبل مخصصات حقوق السحب الخاصة بناء على الوضعن و إنها تتوقع تعديلا بالرفع للتقدير البالغ 2.5 تريليون دولار اللازمة لمساعدة الدول النامية على التعامل مع تداعيات الجائحة.

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و أشارت مديرة صندوق النقد الدولى، إلى إن الصندوق متحمس جدا لدعم الأرجنتين، مؤكدة إنها ترى حكومة فى الأرجنتين تريد أن "تفعل الشيء الأفضل" للبلاد والمنطقة والدور فى الاقتصاد العالمى.