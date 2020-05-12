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شكرا لقرائتكم خبر عن تباين في أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية بداية التعاملات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء عقب صدور بيانات حكومية سلبية بالتزامن مع انتعاش أسعار النفط مجددا مما دعم بدوره أسهم شركات الطاقة.
وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.8% خلال أبريل/نيسان بينما أشارت توقعات المحللين إلى تراجع بنسبة 0.7%.
ويواصل المحللون متابعة عن كثب لإجراءات إعادة فتح الاقتصاد في الولايات المتحدة وغيرها من الدول بشكل تدريجي وتأثير ذلك.
ويخشى البعض من تفاقم الأمر كما حدث في بعض الدول بعد إعادة فتح اقتصاداتها، فقد أعلنت الصين اكتشاف إصابات جديدة بفيروس كورونا في مدينة "ووهان" للمرة الأولى منذ أوائل الشهر الماضي.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% (ما يعادل 90 نقطة) إلى 24311 نقطة، فيما استقر "ناسداك" عند 9192 نقطة، وتراجع "إس أند بي 500" بنقطة واحدة على 2929 نقطة.
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