وزير النقل يرعى انطلاق العمليات التشغيلية في مرافق شركة “سال” للشحن بمطار الملك خالد الدولي

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رعى معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم، حفل إطلاق مرافق شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، بقرية الشحن النموذجية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

حضر اللقاء الذي تم عقده عبر الاتصال المرئي معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري ومدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية سامي بن علي سندي ورئيس مجلس إدارة شركة سال للشحن فواز بن محمد الفواز ورئيس اللجنة التنفيذية بشركة سال محمد بن عبدالله أبو نيان والرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض المهندس محمد بن عبدالله المغلوث

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية عمر بن طلال حريري في كلمة له بهذه المناسبة:” رغم كل الصعوبات والتحديات الراهنة، التي تُواجه المملكة والعالم ، تتواصل في كل مكان من بلادنا الغالية، مسيرة التطوير والإنجازات، برعايةٍ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسموّ وليّ عهده الأمين – حفظهما الله -، في تأكيدٍ على أن هذا الوطن المعطاء، يمضي على الدوام على طريق الخير والنماء.

وبين أن هذا المشروع اللوجستي المتكامل الخاص بشركة سال للشحن سيُحقق نقلةً نوعية وغير مسبوقة في أداء وخدمات الشحن الجوي والخدمات اللوجستية، وذلك من خلال تقديم جميع خدمات مناولة الشحنات العامة و التخصصية مثل المبردات والمنتجات القابلة للتلف والأدوية والسيارات، إلى جانب التوسع في خدمات البريد السريع، و البريد الجوي، وخدمات النقل البري، بالإضافة إلى شحنات التجارة الالكترونية.

وأفاد أن هذه المشروعات والمرافق المتكاملة، ستدعم، الأهداف الاستراتيجية لتعزيز مكانة المملكة كمحطةٍ محورية للشحنات والخدمات اللوجستية حول العالم ، وفق رؤيتها ٢٠٣٠ ، من خلال الاستثمار الأمثل للموقع المتميز والفريد للمملكة بين قارات العالم، وتقديم خدماتٍ لوجستيةٍ متميزةٍ ، تواكب التطور السريع في ربط خدمات النقل الجوي والبري والبحري .

واستعرض الرئيس التنفيذي لشركة سال أبرز المواصفات والتجهيزات التي تضمنها المشروع البالغ مساحته ٤٢,٠٠٠ متر مربع تشمل ٢٠,٠٠٠ متر مربع للمستودعات منها ٦,٦٠٠ متر مربع للصادر .. و ٦,٥٠٠ متر مربع للنقل السريع، إلى جانب ٦,٥٠٠ متر مربع للشحنات المبردة، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لهذه المرافق ٤٥٠٠٠٠ طن سنويا، حيث تتم عمليات المناولة عبر ١٦ بوابة رئيسية، وقد تم تجهيز هذه المرافق بأحدث الأجهزة التقنية، مبيناً أن شهر سبتمبر من هذا العام سيشهد استكمال مرافق الشحن الجديدة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة بمساحة إجمالية ١٣١٠٠٠ متر مربع من بينها مساحة ٦٥٠٠٠ متر مربع للمستودعات، بحيث تُشكل مركزاً أساسيا في المنطقة لتجميع الشحنات العابرة ، وذلك من خلال ربطها بقارات آسيا وافريقيا واوروبا، الأمر الذي سيسهم في زيادة تدفق عدد الشحنات إلى وعبر المملكة وجعلها منصة لوجستية عالمية

وقبل أن يأذن معالي وزير النقل ببدء انطلاق العمليات التشغيلية بمرافق شركة سال في مطار الملك خالد الدولي ألقى كلمة قال فيها:” رغم التحديات الناتجة عن جائحة كورونا، تتواصل الانجازات في بلادنا الغالية، وها نحن اليوم على موعدٍ مع إنجازٍ آخر نشهد من خلاله إطلاق التشغيل للمرافق الجديدة لشركة سال السعودية للشحنالتابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وتناول معاليه الدور الحيوي لعمليات وخدمات الشحن في توفير السلع والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية وغيرها من متطلبات الاقتصاد والتجارة في المملكة بمختلف الظروف، مبيناً أن هذا المشروع الجديد يُمثل نقلةً نوعية في مجال الخدمات اللوجستيةمن حيث الطاقة الاستيعابية والقدرة على مناولة مختلف أنواع الشحنات، إلى جانب إسهامها في إعداد وتأهيل كوادرنا الوطنية في عالم الخدمات اللوجستية الحديثة.

وأوضح المهندس الجاسر أن المشروع يعد الترجمةَ العملية، لهدف رؤية المملكة ٢٠٣٠ لتحويلها إلى مركزٍ لوجستيٍ عالمي باستثمار موقعها الاستراتيجي المتميز بين قارات العالم.

وفي ختام كلمته قدم الجاسر شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيّدهما الله – على ما يوليانه من عناية واهتمام بمنظومة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، مشيداً بجميع الجهود التي أسهمت في صنع هذا الإنجاز وبالجنود المجهولين الذين يعملون ليلا ونهارا لضمان سلاسة حركة الشحن والخدمات اللوجستية جواً وبراً و بحراً.