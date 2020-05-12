شكرا لقرائتكم خبر عن فيتش تتوقع حالات تعثر سيادى قياسية بعد فيروس كورونا وصدمات النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، اليوم الثلاثاء، إن الصدمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، والانهيار فى أسعار النفط، قد يسفران عن تخلف عدد قياسى من الدول المقترضة عن سداد ديونها هذا العام، وقالت فيتش، وهى واحدة من وكالات التصنيف الائتمانى الكبرى الثلاث، إنها خفضت التصنيفات الائتمانية لعدد لم يسبق له مثيل من الدول بلغ 29 دولة فى الشهور الأربعة الأولى من 2020. وتخلفت ثلاث دول، هى لبنان والإكوادور والأرجنتين، هذا العام عن سداد ديونها، وهو ما يتماشى بالفعل مع عدد قياسى فى 2017.

وتصنف الوكالة فى الوقت الحالىن الجابون وموزامبيق وجمهورية الكونجو وسورينام عند ‭‭CCC‬‬، حيث هناك احتمال قوى للتعثر، فى حين جرى تصنيف زامبيا عند الدرجة الأدنى ‭‭CC‬‬، حيث التعثر محتمل.

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وقالت فيتش، إن المعدل السنوى للتعثر للدول المصنفة عند ذلك المستوى يبلغ فى المتوسط 26.5 بالمئة، بما فى ذلك تلك التى تحصل على هذا التصنيف بعد التعثر، مشيرة إلى قرارات أخذتها فى الماضى بخفض التصنيف.

وقالت، إن السلفادور والعراق وسريلانكا عرضة أيضا للخطر، والدول الثلاث تصنف حاليا عند ‭‭B-‬‬ لكنها مهددة بخفض التصنيف إلى ‭‭CCC‬‬، حيث يصبح التخلف عن السداد أكثر احتمالا.