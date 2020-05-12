شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة المنامة: البحرين العام يقفل على انخفاض والإسلامي على ارتفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,238.58 بانخفاض وقدره 13.87 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع التأمين، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 571.12 بارتفاع وقدره 0.83 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم وفق وكالة أنباء البحرين، 3 ملايين و826 ألفا و569 سهما بقيمة إجمالية قدرها 454 ألفا و337 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 63 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 82.09% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.