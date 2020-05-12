الاقتصاد

الأسهم الأمريكية ترتفع أملا فى تعاف اقتصادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية، على ارتفاع اليوم الثلاثاء، على أمل أن يسهم تخفيف إغلاق أنشطة بسبب فيروس ، فى إعادة الحياة للاقتصاد العالمى، مع تقييم مستثمرين مخاطر تبنى هذه الخطوة قبل الأوان.

 

وصعد المؤشر داو جونز الصناعى 70.85 نقطة بما يعادل 0.29 بالمئة إلى 24292.84 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.18 نقطة أو 0.31 بالمئة ليسجل 2939.50 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 32.80 نقطة أو 0.36 بالمئة إلى 9225.1 نقطة عند الفتح.

 

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