شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة صندوق النقد الدولى: البيانات القادمة من عدة دول أسواء من المتوقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مديرة صندوق النقد الدولى، اليوم الثلاثاء، أن البيانات القادمة من عدة دول أسوأ من المتوقع، و أن المزيد من التطورات المعاكسة فى بعض الدول مرجحة، مشيرة إلى أن خفض توقعات صندوق النقد للاقتصاد العالمى لعام 2020 أمر مرجح بشدة.

و قالت مديرة صندوق النقد الدولى، إن أعضاء الصندوق قالوا "كل شيء مطروح" فيما يتعلق بمستقبل مخصصات حقوق السحب الخاصة بناء على الوضعن و إنها تتوقع تعديلا بالرفع للتقدير البالغ 2.5 تريليون دولار اللازمة لمساعدة الدول النامية على التعامل مع تداعيات الجائحة.

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و أشارت مديرة صندوق النقد الدولى، إلى إن الصندوق متحمس جدا لدعم الأرجنتين، مؤكدة إنها ترى حكومة فى الأرجنتين تريد أن "تفعل الشيء الأفضل" للبلاد والمنطقة والدور فى الاقتصاد العالمى.