أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة تسجل أكبر هبوط منذ 2008

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في أبريل بأكبر وتيرة منذ الكساد الكبير، متأثرة بهبوط في الطلب على البنزين والخدمات، بما في ذلك السفر الجوي، إذ يلازم المواطنون المنازل في ظل أزمة فيروس كورونا.

وقالت وزارة العمل اليوم الثلاثاء إن مؤشرها لأسعار المستهلكين نزل 0.8 بالمئة الشهر الماضي بعد أن كان أحدث انخفاض 0.4 بالمئة في مارس. وهذا أكبر تراجع منذ ديسمبر 2008، ويمثل ثاني انخفاض شهري على التوالي لمؤشر أسعار المستهلكين.

وفي الاثني عشر شهرا حتى أبريل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 بالمئة بعد صعود 1.5 بالمئة في مارس. كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاضا 0.8 بالمئة في أبريل وزيادة 0.4 بالمئة على أساس سنوي.