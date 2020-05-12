شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 1.22% بجلسة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.22% رابحاً 80.46 نقطة ليغلق عند مستوى 6684.42 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.81% خاسراً 57.44 نقطة ليغلق عند مستوى 7064.28 نقطة، وبلغ حجم التداول 222.9 مليون سهم بقيمة 4.1 مليار ريال.

وارتفع 19 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.04%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدامت التقنية بنسبة 3%، تلاه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.65%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.82%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.60%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.48%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.31%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.26%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.98%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.93%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.55%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.49%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 1.99%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.36%.

وارتفع 143 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بتروكيم"، بنسبة 10%، ثم سهم "تبوك الزراعية" بنسبة 9.96%، ثم سهم "المتقدمة" بنسبة 7.62%، فيما تراجع 38 سهماً على رأسها سهم "الزامل للصناعة" بنسبة 2.02%، ثم سهم "إكسترا" بنسبة 1.94%، ثم سهم "عطاء" بنسبة 1.56%، فيما تصدر سهم "سابك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 183 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن صافى الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس لعام 2020، وبلغت 62.48 مليار ريال سعودي (16.66 مليار دولار أمريكي) مقابل 83.29 مليار ريال سعودي (22.21 مليار دولار أمريكي) للفترة ذاتها من عام 2019، ويعكس ذلك بشكل رئيسي انخفاض أسعار النفط الخام، وكذلك انخفاض هوامش أرباح التكرير والمواد الكيميائية وخسائر إعادة تقييم المخزون، ويقابل ذلك جزئياً انخفاض في ربع الإنتاج، نتج بشكل رئيس عن تراجع أسعار النفط الخام إلى جانب الانخفاض في معدلات ربع النفط الخام من 20% إلى 15%، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات المتعلقة بدخل سعر التكافؤ لمنتجات الغاز.

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وفى سياق آخر أصدر مجلس هيئة السوق الماالية السعودية، قراره بالموافقة على الترخيص لشركة موليس اند كومباني السعودية المحدودة في ممارسة أنشطة الترتيب وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية.

فيما أعلنت إعلان شركة السوق المالية السعودية (تداول)، عن تعديل الحد الأعلى لوزن المصدر في مؤشر السوق الموازية (نمو ذو الحد الأعلى) وتعليق حساب مؤشر السوق الموازية (نمو)، بنهاية التداول في يوم الخميس الموافق 14 مايو، واستمرار حساب ونشر مؤشر السوق الموازية (نمو ذو الحد الأعلى).