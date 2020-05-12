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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة تهبط لأدنى مستوى منذ عام 2009 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نيسان/أبريل منكمشا بمقدار 0.8% شهريا ،بأسوأ وتيرة منذ كانون الثاني/يناير 2009 ، ضمن تداعيات جائحة فيروس كورونا ، أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى انكماش بمقدار 0.7%، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت انكماش بمقدار 0.4 %.
كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين فيما عد الغذاء والوقود لنفس الشهر منكمشا بمقدار 0.4 % ، أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى انكماش بمقدار 0.2%، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت انكماش بمقدار 0.1%.
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