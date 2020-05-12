شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع قبيل بيانات المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط العالمية من ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء بفضل تعهد المملكة العربية السعودية إجراء خفض أكبر فى إنتاجها النفي خلال حزيران/يونيو المقبل ، بهدف تسريع عملية تحقيق الاستقرار بالأسواق ودعم الأسعار الرخيصة ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة ،يصدرها معهد البترول الأمريكي.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 3.9% إلى مستوي 26.40$ ،من مستوى الافتتاح عند 25.40$، وسجل أدنى مستوي عند 25.18$ ،وصعد خام برنت بنسبة 2.2% إلى مستوي 30.67$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 30.02$ ، وسجل أدنى مستوي عند 29.64$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأسعار بالأمس نسبة 2.7% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.3% ، فى ثالث خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بعد ظهور حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا فى الصين وكوريا الجنوبية.

قالت السعودية مساء يوم الاثنين إنها ستخفض إنتاجها النفطي بصورة استثنائية خارج اتفاق "أوبك بلس" اعتبارا من أول حزيران/يونيو المقبل بمقدار مليون برميل يوميا ، لينزل حينها إجمالي إنتاج النفط إلى 7.5 مليون برميل يوميا ، بانخفاض قدره 40% من مستويات الضخ فى نيسان/أبريل الماضي.

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يأتي هذا الخفض الطوعي فى الإنتاج ، بهدف تسريع وتيرة تحقيق الاستقرار فى أسواق النفط العالمية ،ودعم الأسعار الرخيصة.

وفى هذا الإطار أيضا تعهدت الإمارات العربية المتحدة و الكويت بخفض إضافي للإنتاج الشهر المقبل بإجمالي 180 ألف برميل يوميا.

وبدأ رسميا تحالف "أوبك بلس" رسميا فى تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج العالمي بنحو 9.7 مليون برميل على مدار شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو ، يقل الإجمالي إلى 7.7 مليون برميل بداية من تموز/يوليو حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر القادم، يقل الإجمالي مرة أخرى إلى 5.7 مليون برميل بداية من كانون الثاني/يناير 2021 حتى نيسان/أبريل 2022.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات ارتفاع المخزونات للأسبوع السابع على التوالي ، و تصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق وكالة الطاقة الأمريكية.