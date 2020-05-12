شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتخلى عن ذروة 3 أسابيع قبيل بيانات التضخم الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة ، والتي توضح مدي تفاقم الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.35 % إلى مستوى 99.88 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 100.23 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.44 نقطة الأعلى منذ 24 نيسان/أبريل الماضي.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 1.1% ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، وبأكبر مكسب يومي منذ 19 آذار/مارس الماضي ، بفعل تسارع عمليات شراء العملة الأمريكية ، بعد ظهور حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا فى الصين و كوريا الجنوبية.

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وحقق مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.4% الأسبوع الماضي ، فى ثالث مكسب أسبوعي فى شهر ، بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، خاصة مع توالي التوقعات القاتمة للاقتصادات العالمية الكبرى.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي ،والتي توضح مدي تفاقم الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ، الجديد بالذكر أن الاقتصاد الأمريكي مغلقا حتى الآن منذ منتصف آذار/مارس الماضي تقريبا.

يصدر بحلول الساعة 12:30 غرينتش مؤشر أسعار المستهلكين ،التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.4% سنويا فى نيسان/أبريل من ارتفاع بنسبة 1.5% فى آذار/مارس ،وبالقراءة الشهرية المتوقع انخفاض بنسبة 0.7% من انخفاض بنسبة 0.4% الشهر السابق.