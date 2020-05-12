شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع بحذر وسط تقييم جهود تخفيف إجراءات العزل العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتستأنف صعودها الذي توقف مؤقتا بالأمس ،لكن تظل المكاسب محدودة حتى الآن ، وسط تقييم المستثمرين لجهود تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا فى أوروبا ، وارتباطها بمدي تزايد حالات الإصابة الجديدة بالمرض التاجي.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.3% حتى الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.4% ، فى أول خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، بعد ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الصين وكوريا الجنوبية.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء بصدد تحقيق ثالث مكسب خلال الأربع جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا حتى الآن فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع الاتصالات ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.5 % ، بعد أرباح قوية لشركة فودافون .

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تتابع الأسواق العالمية عن كثب جهود تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا فى أوروبا ،ومدي ارتباطها بتزايد حالات الإصابة الجديدة بالمرض التاجي خاصة فى ألمانيا أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو.

وكان خبراء الصحة العامة بما فى ذلك خبراء منظمة الصحة العالمية قد حذروا من رفع تدابير الحد من انتشار فيروس كوفيد 19 فى وقت مبكر للغاية.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.4% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مستقرا دون أي تغيير يذكر ، بعدما سجل يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 1.7% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.3% ، وفى ألمانيا صعد مؤشر داكس بنسبة 0.3% ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.9% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، فى فرنسا تراجع مؤشر كاك 40 بنسبة 0.3 % على عكس الاتجاه السائد حاليا فى معظم الأسواق الأوروبية.