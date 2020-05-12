شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع بفعل مخاوف بشأن اندلاع موجة ثانية من فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء بصدد تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط ملحوظ لعمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، فى ظل تصاعد مخاوف بشأن احتمالات اندلاع موجة ثانية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.6% إلى 1,707.29$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,696.19$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,693.56$.

فقد المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس نسبة 0.35% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1,723.37$ للأونصة.

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وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح، انخفضت أسعار الذهب بسبب تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

تجددت الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى الصين ، خاصة فى شمال شرق البلاد ، مع ظهور حالات مؤكدة جديدة فى كوريا الجنوبية ، الأمر الذي صعد المخاوف حيال احتمالات اندلاع موجة ثانية من الإصابة بفيروس كوفيد 19.

وتسببت جائحة الفيروس التاجي إلى فرض حالة "الإغلاق الكبير" على الاقتصاد العالمي ، والذي على حسب معظم المؤسسات الدولية فى طريقه صوب تسجيل ركود ،قد يكون أسوأ من الانكماش فى فترة الكساد العظيم التي حدثت فى ثلاثينات القرن الماضي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 0.58 طن متري ،لينزل الإجمالي إلى 1081.07 طن متري ،متخليا عن إجمالي 1081.65 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.