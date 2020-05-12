شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 12-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولاته الإيجابية بعد الارتكاز على دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ويحصل على إشارات إيجابية من خلال مؤشر ستوكاستيك، مما يدعم استمرار الارتفاع بقية اليوم، بانتظار زيارة مستوى 0.6685 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 0.6407 لاستمرار الارتفاع المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6430 والمقاومة 0.6570

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد