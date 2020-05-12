شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 12-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر عقود خام برنت أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب عند مستوى 29.80، بانتظار كسر هذا المستوى لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 27.90 الذي يمثّل محطتنا السلبية التالية.

مؤشر ستوكاستيك يستمر بفقدان العزم الإيجابي ليدعم التوقعات بالانخفاض، والذي ستبقى قائمة ما لم نشهد اختراقاً قوياً لمستوى 32.20 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 28.00 والمقاومة 32.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط