شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 12-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات إيجابية ليقترب من المقاومة المحورية 24.95، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث يحتاج السعر للتماسك دون هذه المقاومة ليبقى السيناريو السلبي فعالاً لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 22.00 بشكل رئيسي، مع الإشارة إلى أن اختراق المقاومة المذكورة سيدفع السعر لتحقيق مكاسب جديدة تصل إلى 26.80 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 22.00 والمقاومة 26.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت