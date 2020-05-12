شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 12-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر النطاق الضيق بالسيطرة على تداولات سعر الفضة، مما يبقي على توقعاتنا الإيجابية قائمة كما هي دون تغيير، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 16.00، بينما يتطلب تحقيقه الثبات فوق 15.08.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.30 والمقاومة 15.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد