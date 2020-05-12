شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 12-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب تداولاته الإيجابية ليتجاوز المتوسط المتحرك 50 الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بقية اليوم، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك التي تظهر على الإطار الزمني لأربع ساعات، بانتظار زيارة مستويات 1747.43 ثم 1785.00 كأهداف إيجابية رئيسية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1678.45 لاستمرار الارتفاع المقترح، إلى جانب اختراق 1722.00 لتسهيل مهمة تحقيق الأهداف المذكورة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1685.00 والمقاومة 1730.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد