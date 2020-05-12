«الكندوز بين 120 وحتى 150جنيها للكيلو» .. أسعار اللحوم اليوم

تراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 120وحتى 150جنيها للكيلو، واللحم المفروم من 110- 150جنيها ،السجق 110-125 جنيها، وتراوحت أسعار البفتيك والاستيك بين 110- 150جنيها .

وأسعار البرجر البلدى بين 100-140 جنيها، كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 130و حتى 160جنيها ، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة وهذه الأسعار وفقا لما نشره اليوم السابع .

وتراوحت الأسعار في منافذ الدولة بين 80-90 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز او الضأن.