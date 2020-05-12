شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط هبوط 8 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% خاسراً 1.44 ليغلق عند مستوى 4767.51 نقطة، ونزل مؤشر السوق الأول بنسبة 0.06% خاسراً 3.14 نقطة ليغلق عند مستوى 5116.94 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.05% رابحاً 2 نقطة ليغلق عند مستوى 4081.12 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.15%، رابحاً 5.82 نقطة ليغلق عند مستوى 3956.71 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 85.2 مليون سهم بقيمة 16.6 مليون دينار كويتى عبر 4983 صفقة، وجاء التباين بضغوط هبوط 8 قطاعات على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.24%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.24%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.12%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.15%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.14%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.66%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.57%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.24%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.02%.

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وجاء سهم "شركة بيان للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 24.04%، يليه سهم شركة إنوفست بنسبة 8.89%، ثم سهم شركة المجموعة التعليمية القابضة بنسبة 5.07%، فيما تصدر سهم "شركة إيفا للفنادق والمنتجعات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 12.32% ثم الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار بنسبة 9.67%، ثم شركة مدار للتمويل والاستثمار بنسبة 9.62%.

وفي سياق متصل أعلنت شركات آسيا كابيتال الاستثمارية، إنجازات للتنمية العقارية، الساحل للتنمية والاستثمار، المصالح العقارية، عن تأجيل عموميتها المقررة خلال الشهر الحالي بعد قرار مجلس الوزراء الكويتي فرض الحظر الكلي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وسوف يتم الإعلان عن الموعد الجديد لانعقاد الجمعية بمجرد تحديده مع الجهات المختصة.

فيما أعلنت شركة ياكو الطبية، عن تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، بمقر الشركة بالسالمية، يوم الاثنين الموافق 1 يونيو فى تمام الساعة 11 صباحاً، وفي حالة عدة اكتمال النصاب القانوني سيتم عقد الجمعية العامة العادية المؤجلة يوم الاثنين الموافق 8 يونيو المقبل في نفس المكان وذات التوقيت.