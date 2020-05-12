شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين تتحول للمنطقة الحمراء بالختام بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول المؤشر العام لسوق البحرين المالي، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.11% خاسراً 13.87نقطة ليغلق عند مستوى 1238.58 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.8 مليون سهم بقيمة 454.3 ألف درهم.

وتراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 61.46% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 3.51%، بنك البحرين الوطني بنسبة 1.75%، ثم قطاع التأمين بنسبة انخفاض 5.91% بضغوط هبوط سهم الشركة البحرينية الكويتية بنسبة 1.29%.

فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.91% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.44% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي أف أتش المالية بنسبة 0.71%.

وفي سياق متصل وقع بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وآمن المؤسسات المالية في العالم، مؤخراً اتفاقية الحافظ الأمين مع شركة البحرين للمقاصة لتقديم خدمات الحافظ الأمين إلى المستثمرين في بورصة البحرين من الأفراد والمؤسسات الاستثمارية الإقليمية والعالمية على حد سواء، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود شركة البحرين للمقاصة لزيادة تعزيز خدمات ما بعد التداول وتوسيع قاعدة المستثمرين العالميين.

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وكانت شركة البحرين للمقاصة، قد اعتمدت مسبقاً 5 مؤسسات لتقديم خدمات الحافظ الأمين في البورصة تشمل 4 بنوك دولية، وذلك بعد انضمام بنك أبوظبي الأول إلى قائمة البنوك المعتمدة لتقديم هذه الخدمة في بورصة البحرين.

وبموجب هذه الاتفاقية سيقوم بنك أبوظبي الأول بتقديم خدمات الحافظ الأمين بالإضافة إلى خدمات الشركات المصدرة وأمين سجل وحدات الصناديق والعمل بمثابة وكيل التحويل وغيرها من الخدمات المصرفية للعملاء المستثمرين في الأسواق الاقليمية والعالمية.

وبهذه المناسبة قال عبد الله جعفر عابدين، مدير أول للعمليات بشركة البحرين للمقاصة: "نرحب بانضمام بنك أبوظبي الأول إلى قائمة المؤسسات التي تقدم خدمات الحافظ الأمين للمستثمرين في بورصة البحرين حيث سيتمكن عملاء البنك من الاستثمار في سوق المال البحريني، كما نتطلع إلى التعاون مع بنك أبوظبي الأول لتقديم العديد من خدمات ما بعد التداول المبتكرة وتوفيرها إلى عملاء البنك".

وبدوره قال كاشف دار، العضو المنتدب ورئيس خدمات الأوراق المالية في بنك أبوظبي الأول: "يلتزم بنك أبوظبي الأول بتوسيع قاعدة عملائه وتقديم خدماتنا الخاصة بالأوراق المالية في جميع أسواق المنطقة. واستناداً إلى خبراتنا الممتدة لأكثر من خمسين عاماً، فإننا نتطلع قدماً لمساندة الأعمال في الأسواق في المنطقة، كما يسرنا تقديم خدمات الحافظ الأمين في مملكة البحرين للمساهمة بدور إيجابي في دعم النجاحات التي تحققها شركة البحرين للمقاصة".

يذكر أن شركة البحرين للمقاصة شركة مملوكة بالكامل لبورصة البحرين برأس مال مصرح به قدره 5 ملايين دينار، في حين يبلغ رأس المال المدفوع مليون دينار، وهي شركة مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كمركز للإيداع والتسوية والتقاص تقوم بتوفير خدمات ما بعد التداول للمستثمرين، وتوفر شركة البحرين للمقاصة مجموعة من الخدمات تشمل الخدمات المتعلقة بالإيداع والمقاصة والتسوية والسجل المركزي والتسجيل لمعاملات الأوراق والأدوات المالية.