شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بنسبة 0.46% بالختام بعد تراجعها خلال الجلستين الماضيتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.46% رابحاً 8.71 نقطة ليغلق عند مستوى 1892.22 نقطة، وهي المرة الأولى التى ترتفع فيها بورصة دبي هذا الأسبوع، وبلغ حجم التداول 113.6 مليون سهم محققة ما قيمته 143.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 2943 صفقة لعدد 32 سهماً.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.92%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.46%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.82%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.66%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.65%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.80%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.38%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.02%.

وارتفع 19 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 5.88%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 4.69%، ثم سهم بنك المشرق بنسبة 4.53%، فيما تراجع 11 سهماً، على رأسها سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 4.17%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 2.16%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 1.50%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 8.6 مليون ورقة بقيمة 28.5 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 0.29%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير، عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2020، وسجلت الرمز نمواً في الإيرادات التشغيلية بنسبة 23%، ويعزي ذلك إلى توسيع نطاق خدماتها لتشمل تمويل الشركات وإدارة الأصول وصناعة السوق إلا أن المجموعة حققت خسائر استثمارية غير محققة بقيمة 73.1 مليون درهم نتيجة تأثير جائحة كوفيد-19 على الأسواق المالية، ونتيجة لذلك سجلت المجموعة صافي خسائر للربع بقيمة 68.5 مليون درهم.

وقال محمد المرتضي الدندشي، العضو المنتدب لشركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير، إن جائحة كوفيد-19 كان لها تأثير غير مسبوق على الأفراد والاقتصاد في جميع أنحاء العالم، تضاعف تأثير هذا الوباء بسبب تصادم أكبر منتجي النفط في العالم مما أدى إلى إنهيار أسعار النفط، والذي يشكل تأثيراً مضاعفاً أدى إلى صدمات متلاحقة نتج عنها البيئة الأكثر تحدياً منذ عقود والذي رفع احتمالية مواجهة ركود شديد إلى حد ما.

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وأضاف "الدندشي"، في بيان لبورصة دبي، اليوم الثلاثاء، أنه في ظل هذه الظروف، اتخذت الشركة على الفور تدابير لتعزيز مروتنا المالية واستمرارية أعمالنا، حيث عملنا على تخفيض الاقتراض وتحسين السيولة ووضع قيود على المصاريف والتكلفة بشكل عام، بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ إجراءات للحفاظ على ديمومة العمليات طوال فترة الأزمة لضمان استمرارية جميع خدماتنا وحماية الموظفين والعملاء.

وتابع أن نتائج أعمال الربع الأول أظهرت قدرة الشركة على التكيف، حيث تحسنت الإيرادات التشغيلية بنسبة 23% مقارنة بذات الفترة، إلا أن خسائر الاستثمار غير المحققة التى بلغت 73.1 مليون درهم، والتي تعزي إلى الأحداث الجارية طغت على الأداء، وأدت إلى تحقيق خسائر وقدره 68.5 مليون درهم للربع الحالي، بينما تواجه حالياً فترة من عدم اليقين.

وفي سياق آخر أعلنت شركتا دار التكافل وأرابتك القابضة، عن اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق 14 مايو، حيث يناقش الأول الموافقة على البيانات المالية للربع الأول من عام 2020، ومناقشة الأعمال الاعتيادية، وتناقش الثانية نشاطات وأعمال الشركة.

وفي سياق آخر أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أنه ليس لديه انكشاف مباشر على شركة فينكس كوموديتيز، وهي شركة خاصة ذات مسئولية محدودة، إلا أن لدى البنك انكشاف بمبلغ 23.66 مليون دولار أمريكي على شركة فينكس جلوبال دي.إم.سي.سي، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة فينيكس، كما أعلن بنك المشرق أنه ليس لديه انكشاف على شركة فينكس إلا أن لديه انكشاف بمبلغ 43.064 مليون درهم على شركة تابعة وهي شركة فونيكس جلوبال دي.إم.سي.سي بموجب عقد صرف العملات الأجنبية.

أما بنوك مصرف عجمان وبنك الإمارات الإسلامي وبنك الإمارات للاستثمار وبنك دبي الإسلامي، أعلنوا أنهم ليس لديه أي انكشاف على أي ديون لمجموعة فونيكس حتى تاريخه.