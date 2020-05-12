شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى كبير لمؤشرات البورصة المصرية بجلسة الثلاثاء.. وصعود 120 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 10.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 557.783 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 256.9 مليون ورقة مالية بقيمة 997.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 29.8 ألف عملية لعدد 169 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.73% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.79%، والعرب على 5.49% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 45.14% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.85%.

ومال صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 2.2 مليون جنيه، 20.8 مليون جنيه، 85.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 8 مليون جنيه، 4.7 مليون جنيه، 95.4 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.84% ليغلق عند مستوى 10588 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.37% ليغلق عند مستوى 1550 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.92% ليغلق عند مستوى 12174 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 4054 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.08% ليغلق عند مستوى 1138 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، لأول مرة منذ تداوله بنسبة 3.34% ليغلق عند مستوى 1869 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 710 نقطة.

وصعدت أسهم 120 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 22 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة.

يذكر أن إدارة البورصة المصرية، قد قررت أن تكون مواعيد جلسة التداول اليومى خلال شهر رمضان بالبورصة للسوق الرئيسى وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 1.30 ظهرًا، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحًا.