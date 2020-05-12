شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط أحجام تداول متوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.82% ليصل إلى مستوى 10586 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.45% ليصل إلى مستوى 1551 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.98% ليصل إلى مستوى 12182 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.84% ليصل إلى مستوى 4069 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.45% ليصل إلى مستوى 1142 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 3.6% ليصل إلى مستوى 1873 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 710 نقطة.

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وفى سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، إيقاف تداول أسهم 39 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، وهم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، ارابيا انفستمنتس هولدنج، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، حديد عز، الشمس للإسكان والتعمير، المجموعة المالية هيرميس القابضة، القلعة للاستشارات المالية، بلتون المالية القابضة، سيدي كرير للبتروكيماويات، مصر للفنادق، أوراسكوم للاستثمار القابضة، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، الحديد والصلب المصرية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، الإسكندرية للزيوت المعدنية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ مصر لصناعة الكيماويات، المجموعة المصرية العقارية، الإسماعيلية مصر للدواجن، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، جهينة للصناعات الغذائية، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، أسمنت سيناء، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، بنك فيصل الإسلامي المصرية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، إيديتا للصناعات الغذائية، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، الأهلي للتنمية والاستثمار، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، مطاحن مصر الوسطى، شركة مستشفي كليوباترا، العبور للاستثمار العقاري، العربية للمحابس، الدولية للمحاصيل الزراعية، أسمنت بورتلاند طرة المصرية.