شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يحقق مكاسب حادة – تحليل – 12-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم فايزر (PFE) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.36% بما يعادل 0.88 نقطة ليستقر على سعر 38.10 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها كثيراً مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 38.95، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 40.95.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد