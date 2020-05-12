أوراكل يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 12-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم أوراكل (ORCL) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب البعض من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع، مسجلاً خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.07% بما يعادل -0.04 نقطة ليستقر على سعر 53.53 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، كما يتأثر السهم بالدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 51.57، ليستهدف مستوى المقاومة 55.85. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد

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