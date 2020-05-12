شكرا لقرائتكم خبر عن نايك محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل – 12-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم نايك (NKE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.52% بما يعادل 0.47 نقطة ليستقر على سعر 90.93 دولار، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 85.09، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 96.78.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد