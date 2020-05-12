مورجان ستانلي يسارع بجني أرباحه – تحليل – 12-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مورجان ستانلي (MS) في آخر جلساته، ليسارع السهم بجني أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مسجلاً خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.62% بما يعادل -0.25 نقطة ليستقر على سعر 39.83 دولار، ويأتي انخفاض السهم وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، كما يتأثر السهم بالدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لهذا نحن نتوقع عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 41.90 استعداداً لمهاجمته، وذلك طيلة ثبات الدعم 36.83. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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