شكرا لقرائتكم خبر عن ثري إم يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 12-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم ثري إم (MMM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ،ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.87% بما يعادل -2.78 نقطة ليستقر على سعر 145.73 دولار، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب البعض من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وأخيراً في ظل تأثر السهم بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الرأس والكتفين المقلوب كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

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لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 150.84 والاستقرار أعلاه، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 171.98.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه