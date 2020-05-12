شكرا لقرائتكم خبر عن تكوين تُعيد جدولة تسهيلات بقيمة 429.4 مليون ريال مع ثلاثة بنوك سعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة تكوين المتطورة للصناعات عن توقيعها لاتفاقية لإعادة جدولة الجزء المتبقي البالغ 429.4 مليون ريال من اتفاقية تسهيلات المرابحة البالغ مجموعها 1.3 مليار ريال، والموقعة مع مجموعة بنوك سعودية.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن سبب إعادة الجدولة هو الرغبة في تحسين التدفقات النقدية وقائمة المركز المالي للشركة.

وبحسب البيان، تشمل البنوك السعودية كل من البنك العربي الوطنى ومجموعة سامبا المالية وبنك البلاد.

يُذكر أنه كان قد سبق أن تمت الموافقة على أصل التمويل البالغ 1.3 مليار ريال من الجمعية العامة العادية لشركة تكوين بتاريخ 1 مارس 2015.

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ويُشار إلى أنه قد تم تغير مدة التمويل من سبع سنوات تبدأ 11 سبتمبر 2015 وتنتهي في 11 سبتمبر 2020، إلى مدة خمس سنوات تبدأ من 12 مايو 2020 وتنتهي في 11 سبتمبر 2024 ويتم السداد بموجب أقساط نصف سنوية.

وأفادت الشركة، باستمرارية الضمانات القائمة مقابل التمويل المعاد جدولته، والمتمثلة في رهن حصص شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف (صافولا لأنظمة التغلبف سابقا) وحساب الدخل ورهن حساب الدخل للشركات التابعة لشركة تكوين واستمرارية السند لأمر الموقع، واستمرارية الضمان الاعتباري المقدم من شركة العثمان القابضة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 18.8 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل خسائر 12.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وقالت الشركة إن ارتفاع الخسائر خلال الربع الأول يعود إلى انخفاض إيرادات المبيعات، وارتفاع مصاريف البيع والتسويق وانخفاض الإيرادات الأخرى، وذلك بالرغم من انخفاض تكلفة المبيعات وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية، والمصاريف المالية.