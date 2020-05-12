شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أرامكو تتراجع 25% بالربع الأول وإدارتها تُوصي بتوزيع 70.3 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة أرامكو السعودیة، المُعلنة اليوم الثلاثاء، تراجعاً في الأرباح بنسبة 25% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 62.5 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 83.3 مليار ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 129.7 مليار ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 166.6 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وعزت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى انخفاض أسعار النفط الخام، وكذلك انخفاض هوامش أرباح التكرير والمواد الكيميائية وخسائر إعادة تقييم المخزون.

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ويقابل ذلك جزئيًا انخفاض في ريع الإنتاج، نتج بشكل رئيس عن تراجع أسعار النفط الخام، إلى جانب الانخفاض في معدلات ريع النفط الخام من 20% إلى 15%، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات المتعلقة بدخل سعر التكافؤ لمنتجات الغاز.

وتراجعت الإيرادات إلى 225.6 مليار ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 269.3 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.32 مليار ريال (18.75 مليار دولار) عن الربع الأول من عام 2020، باقع 0.3518 ريال للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 330.69 مليار ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 416.52 مليار ريال في العام 2018.

وعزت الشركة الانخفاض في الأرباح إلى تراجع أسعار النفط الخام وكميات إنتاجه، بالإضافة إلى انخفاض الهوامش الربحية لقطاعي التكرير والكيميائيات، وانخفاض القيمة المثبتة المتعلقة بشركة صدارة للكيميائيات بواقع 6.00 مليارات ريال ( 1.60 مليار دولار).