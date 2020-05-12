شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتراجع لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مع استمرار تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بجانب الترقب الحذر فى المملكة المتحدة حيال إجراءات الحكومة لإعادة فتح الاقتصاد البريطاني تدريجيا.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.4% إلى 1.2287$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2331$ ،وسجل أعلى مستوى عند 1.2351$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.6% مقابل الدولار ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل انتعاش مستويات العملة الأمريكية ، بالإضافة إلى تأكيد الحكومة البريطانية على عدم الاستعجال فى إعادة فتح الاقتصاد.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،فقد الجنيه الإسترليني نسبة 0.7% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل التوقعات القاتمة للاقتصاد البريطاني.

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قال المركزي البريطاني إن المملكة المتحدة تتجه صوب تسجيل أكبر تراجع اقتصادي فى أكثر من 300 عام بسبب إجراءات العزل العام الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ،و توقع انكماشا بمعدل 14% فى 2020 ،بأسوأ وتيرة منذ أوائل القرن الثامن عشر.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 100.44 نقطة ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

حيث لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تصاعد مخاوف اندلاع موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا ، بعد ظهور إصابات جديدة بالفيروس التاجي فى شمال شرق الصين وكوريا الجنوبية.

أعلن رئيس الحكومة البريطانية "بوريس جونسون" يوم الأحد عن البدء فى تخفيف القيود على المواطنين وإعادة فتح بعض المتاجر والأنشطة الخدمية فى إطار خطة إعادة فتح الاقتصاد البريطاني تدريجيا.

وقوبل هذا الإعلان بانتقادات واسعة وصفته بأن غامض وغير حاسم بشأن إعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى المملكة المتحدة.