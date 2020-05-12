شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب فى مصر لليوم الثانى على التوالى عند 745 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر لليوم الثانى على التوالى، ليسجل 745 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر، وذلك في ظل صعود طفيف ومحدود لسعر أوقية الذهب عالميا بقيمة 3 دولارات، وهو ما لم يؤثر على سعر الذهب حتى الآن.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 : 638.55 جنيه.

عيار 21 : 745 جنيها.

عيار 24 : 851.40 جنيه.

الجنيه الذهب : 5960 جنيها.

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السعر العالمى " الأوقية" : 1706 دولار.

وحذرت شعبة المعادن الثمينة في غرفة القاهرة التجارية، من شراءالذهب من خلال صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك أو أي وسيلة تواصل اجتماعية على الإنترنت، وذلك تجنبا لعدم تعرض المستهلكين لخطر النصب.

وقال هانى جيد رئيس شعبة الذهب بالغرفة لـ"الخليج 365" إن الشراء على الإنترنت للذهب تحديدا يحتوى على مخاطر عدة منها أن المستهلك قد يحصل على ذهب مغشوش وغير مطابق للمواصفات، وكذلك غير مدموغ من مصلحة الدمغة والموازين، وهو ما يعرض المستهلكين لخسائر كبيرة.

وأضاف، أن أغلب البيع على الإنترنت غالبا ما يكون ذهب مستعمل وقد يكون مسروق، ويتعرض حائزيه لعملية نصب، وذلك لعدم وجود فواتير معتمدة، ومن ثم لا يستطيع من يشترى الذهب من على الإنترنت إعادة بيعه مرة أخرى.

ومن جانبه حذر إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب، في تصريحات خاصة، من شراء الذهب عبر صفحات الفيسبوك، وقال " إن هذه المشغولات تباع بدون فواتير أو على أنها مطابقة للمواصفات، مشيرا إلى أنه وردت إليهم العديد من الشكاوى من حالات نصب أو بيع مشغولات غير مطابقة للمواصفات أو العيارات عن طريق هذه الصفحات التي يستغلها بعض ضعاف النفوس في الترويج لهذه المنتجات.

وشدد «واصف» على كل من يرغب في التعامل لشراء أو بيع المشغولات الذهبية، بضرورة التعامل من خلال المحال المرخصة فقط، وبـ«الفاتورة»، التي توضح عيار المنتج ووزنه وقيمته.