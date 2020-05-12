شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدل التضخم بالأردن 0.57% فى أبريل على أساس سنوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية اليوم الثلاثاء، ارتفاع التضخم في أبريل الماضي بنسبة 0.57 بالمئة على أساس سنوي. ومقارنة مع الشهر السابق، تراجع معدل التضخم بنسبة 0.98 بالمئة.

وسجل معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأكثر تذبذبا في أسعارها، ارتفاعا بنسبة 1.35 بالمئة في أبريل.

وكانت قد قررت البنوك التجارية في الأردن، خفض سعر الفائدة على القروض للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة بواقع 1.5 بالمئة اعتبارا من نهاية أبريل في خطوة تهدف لتحفيز الاقتصاد الذي تضرر بشدة من فيروس كورونا. جاء القرار الذي أعلنته جمعية البنوك في الأردن، التي تمثل البنوك التجارية، بعدما دعا البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة عقب أن خفضت السلطات المالية سعر الفائدة الأساسي في منتصف مارس إلى 2.50 بالمئة من 3.50 بالمئة.