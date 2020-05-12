شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: ندوة حول دور التكنولوجيا فى توطين الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، ندوة الخميس المقبل، عن آليات استخدام التكنولوجيا والتجارة الإليكترونية فى توطين الصناعة ودعم الاقتصاد المصري، يشارك فى الندوة محمد الاتربي رئيس اتحاد بنوك مصر وأشرف صبري رئيس شركة فوري ومحمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة، والمهندس أحمد سرحان رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال عمرو فايد المدير التنفيذى للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الندوة تأتي فى إطار ما يشهده الاقتصاد المصري والعالمي من تحولات كبيرة في الفترة الأخيرة مع توجه الدولة نحو دعم دور التكنولوجيا في تحسين معدلات النمو والتسريع بعملية الشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي.

وتقام الندوة التى تنظمها لجنتي الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية ( Video Conference ) مع أعضاء الجمعية من ممثلي قطاع الأعمال في مصر ولبنان لمناقشة عدد من المحاور من أهمها دور البنوك في دعم دعم عملية الشمول المالي عبر استخدام التكنولوجيا، وتوجه البنوك لدعم قطاعات التكنولوجيا المالية عبر صناديق استثمارية متخصصة، بالإضافة إلى آليات استخدام التجارة الإلكترونية في دعم نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة وكيفية استفادة القطاع الصناعي والمصرفي من التكنولوجيا في تطوير الأعمال.

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وسبق للجمعية أن نظمت ندوة بعنوان: "الاقتصاد العربي وتحديات ما بعد كورونا"، والتى أدارها المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وشارك فيها رجل الأعمال الدكتور طلال أبو غزالة، رئيس مجموعة شركات طلال أبو غزالة الدولية.

وقال "أبو غزالة"، إن القطاع الخاص سيعيش مع تبعات فيروس كورونا لمدة عام وسيتضرر منها بشدة، مشيراً لأهمية تغيير الشركات خططتها للتعايش مع جائحة كورونا على أنها واقع مستمر.

وأكد "أبو غزالة" أن أزمة كورونا ستغير من خريطة الدول الاقتصادية الكبرى، مؤكدا أن مصر ستصبح سادس أقوى اقتصاد فى العالم بحلول عام 2030 فيما ستحتل الصين المرتبة الأولي يليها أمريكا وروسيا بجانب دخول دول أخرى لأول مرة ضمن أقوى الاقتصاديات مثل اندونيسيا.