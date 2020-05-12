شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين هامشياً بمستهل التعاملات مدفوعة بسهم "جي أف أتش المالية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% رابحاً 0.17 نقطة ليصل إلى مستوى 1252.62 نقطة، وبلغ حجم التداول 825.8 ألف سهم بقيمة 109.9 ألف درهم.

وارتفع ببورصة البحرين، قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.87% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي أف أتش المالية بنسبة 1.42%، فيما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 1.17% بضغوط هبوط سهمى بنك البحرين الوطني والبنك الأهلي المتحد بنسبة 0.18%.

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وفي سياق متصل أعلنت الشركة الخليجية المتحدة للاستثمار، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة أمس الأول الأحد، ووافقت الجمعية على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق المنعقد بتاريخ 3 إبريل، كما تم المصادقة على تقرير مدققي الحسابات دون أي ملاحظات، وتم إقرار البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، وتقرير مجلس الإدارة بشأن حوكمة الشركات لسنة 2019 بحسب متطلبات البنك المركزي والمصادقة عليها.

وبشأن تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنةالمالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، أوضح رئيس مجلس الإدارة أن شركة الخليج للسبائك المعدنية التابعة، والتى تختص بقطاع السبائك المعدنية، مازالت تعاني من ارتفاعات كلف الإنتاج ومن وطأة الواردات الخارجية، والتي تأتي بكميات ضخمة وبأسعار رخيصة، وكذلك تباطؤ النمو العقاري ونشاط قطاع الحديد السعودي، حيث قام العديد من المغتربين بإرسال عوائلهم إلى أوطانهم بسبب رسوم المرافقين وارتفاع كلفة المعيشة، ولذا انخفض الطلب على العقارات وبالتالي انخفض الطلب على الحديد والسبائك المعدنية المنوطة به.