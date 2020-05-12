شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد نائب رئيس "هيئة المجتمعات العمرانية" يتفقد سير العمل بمشروعات مدينة بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مشروعي الوحدات السكنية المخصصة لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة والإسكان الاجتماعى بالحى السابع بمدينة بدر، يرافقه المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية المدينة، ومسئولو جهاز المدينة والمشروعين، وذلك لمتابعة سير العمل والموقف التنفيذي، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية العاملين من الإصابة بفيروس كورونا.

واستهل المهندس كمال بهجات، جولته بتفقد أعمال الاسكان والمرافق والطرق والكهرباء بوحدات العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالى 376 عمارة لعدد 9024 وحدة، حيث بلغت نسبة الإنجاز بالمشروع 73% ومن المقرر الانتهاء من المشروع فى أغسطس المقبل.

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وذكر المهندس عمار مندور، أنه تم تنفيذ أعمال المرافق بالمشروع وتشمل شبكات المياه والصرف والرى، وأعمال الفرمة للطرق بنسبة تنفيذ 75%، وجار تنفيذ أعمال الكهرباء بنسبة تنفيذ بلغت نحو 40% وجارٍ تنفيذ أعمال التليفونات بنسبة تنفيذ 20% وجارٍ تنفيذ أعمال الطرق.

كما تفقد المهندس كمال بهجات، أعمال الطرق وتنسيق الموقع بمشروع الإسكان الاجتماعى بالحي السابع لعدد 842 عمارة، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمنطقتين C و D فى 30/6/2020 وبلغت نسبة التنفيذ بهما 75%.

وأشار المهندس كمال بهجات إلى أن الجولة تأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة المتابعة الدورية واستمرار أعمال المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة بدر، نظراً للتوسعات العمرانية الكبيرة التي تشهدها المدينة.