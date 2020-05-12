شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز دمياط الجديدة: استغلال فترة حظر التجوال للتطهير والتعقيم لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بأنه يتم استغلال فترة حظر التجوال من الساعة الـ 9 مساء وحتى الساعة الـ6 صباحاً، والتزام السكان منازلهم، لتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بعدة مناطق بالمدينة لمجابهة فيروس كورونا، موضحاً أن إدارة التنمية بجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، وشركات النظافة العاملة بالمدينة، نفذا حملات تطهير وتعقيم لمواقف السيارات والشوارع وصناديق القمامة والمنشآت الحكومية والحيوية، والمراكز الطبية العامة بالمدينة خلال فترة حظر التجوال.

وأكد المهندس محمد رجب رئيس جهاز المدينة استمرار حملات التطهير والتعقيم يوميا لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وحفاظا علي صحة وسلامة سكان المدينة، ووفقا للخطة الموضوعة من قبل الجهاز باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس.

وناشد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، سكان المدينة بأن يلتزموا منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الفيروس.

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كان المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، قد تفقد المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة، يرافقه مسئولو جهاز المدينة والمشروعات، وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة، لحماية جميع العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

واستهل المهندس محمد رجب، الجولة بالمرور على أعمال تنفيذ الفيلات الكلاسيك والمودرن، ومشروعات الإسكان ( JANNA للإسكان الفاخر - سكن مصر- الإسكان المتميز )، كما تفقد مشروعات المباني الخدمية (مبني الجهاز والأسواق التجارية والمدارس)، وكذا تفقد أعمال تنفيذ كورنيش مدينة المنصورة الجديدة بطول 4,2كم ، وأعمال تنفيذ المرافق بالمرحلة الأولى بالمدينة.

واختتم رئيس الجهاز الجولة بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمحطة المحولات المقامة بالمنطقة الجنوبية للمدينة على مساحة حوالي14,5 فدان بقدرة 500 ميجا فولت أمبير، حيث يجرى تنفيذ المرحلة الأولي منها بقدرة 300 ميجا فولت أمبير.

وشدد المهندس محمد رجب، علي جميع شركات التنفيذ العاملة بالمدينة، ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقدمة منها والمعتمدة لإنهاء المشروعات المختلفة في المواعيد والتوقيتات المحددة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حفاظا علي صحة وسلامة العاملين بمواقع التنفيذ، والتى تشمل توفير كمامات، وكذا تطهير وتعقيم وسائل نقل العمالة، وتوفير جهاز قياس الحرارة بكل موقع عمل، وتوفير أدوات النظافة الشخصية، والحفاظ على المسافات الآمنة بين العمال، وعدم السماح بأي تجمعات في مواقع التنفيذ.