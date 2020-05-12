شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 2.2% بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.2% ليصل إلى مستوى 10522 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.08% ليصل إلى مستوى 1545 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.58% ليصل إلى مستوى 12135 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 4031 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.31% ليصل إلى مستوى 1129 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 2.68% ليصل إلى مستوى 1857 نقطة.

وفى سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، خلال جلسة أمس الاثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركات المصرية للدواجن، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، 11861 سهم، 4 آلاف سهم، 13681 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، 2000 سهم، 875 ألف سهم، على التوالي.

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كما اشترى مساهم رئيسى بشركتي مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 30 ألف سهم، 48805 سهم، على التوالي، واشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي 16138 سهم، فيما باع مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز نحو 45 مليونة سهم من خلال 3 عمليات، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير 280 ألف سهم.

وفى سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، إيقاف تداول أسهم 36 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، وهم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، ارابيا انفستمنتس هولدنج، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، حديد عز، الشمس للإسكان والتعمير، المجموعة المالية هيرميس القابضة، القلعة للاستشارات المالية، بلتون المالية القابضة، سيدي كرير للبتروكيماويات، مصر للفنادق، أوراسكوم للاستثمار القابضة، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، الحديد والصلب المصرية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، الإسكندرية للزيوت المعدنية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ مصر لصناعة الكيماويات، المجموعة المصرية العقارية، الإسماعيلية مصر للدواجن، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، جهينة للصناعات الغذائية، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، أسمنت سيناء، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، بنك فيصل الإسلامي المصرية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، إيديتا للصناعات الغذائية، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، الأهلي للتنمية والاستثمار، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، مطاحن مصر الوسطى، شركة مستشفي كليوباترا، العبور للاستثمار العقاري.